Врач назвал причины высокого уровня холестерина у худых людей

Кардиолог Густаво дос Рейс Маркес заявил, что высокий уровень холестерина может встречаться даже у худых людей. В интервью изданию Correio врач объяснил, что главными причинами являются генетическая предрасположенность и накопление висцерального жира.

«Клиническая оценка должна выходить за рамки внешнего вида. Генетические факторы и висцеральный жир, который не виден глазу, часто вызывают изменения уровня холестерина у худых пациентов», — отметил Маркес.

Висцеральный жир представляет собой отложения вокруг внутренних органов в брюшной полости. Он считается опасным, так как вырабатывает биологически активные вещества и воспалительные цитокины. Кроме того, такой скрытый жир повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. По этой причине врачи рекомендуют измерять объем талии и устанавливать соотношение между обхватом бедер и живота вместе с оценкой индекса массы тела.

Врач отметил, что кроме генетики и жира, на уровень холестерина влияют неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни. Избыток холестерина провоцирует злоупотребление полиненасыщенными жирами, жареной пищей, фастфудом и обработанными продуктами — печеньем, пирожными и снеками.

Ранее были названы восемь продуктов для снижения уровня холестерина в крови.