На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал причины высокого уровня холестерина у худых людей

Correio: висцеральный жир может повышать уровень холестерина у стройных людей
true
true
true
close
Shutterstock

Кардиолог Густаво дос Рейс Маркес заявил, что высокий уровень холестерина может встречаться даже у худых людей. В интервью изданию Correio врач объяснил, что главными причинами являются генетическая предрасположенность и накопление висцерального жира.

«Клиническая оценка должна выходить за рамки внешнего вида. Генетические факторы и висцеральный жир, который не виден глазу, часто вызывают изменения уровня холестерина у худых пациентов», — отметил Маркес.

Висцеральный жир представляет собой отложения вокруг внутренних органов в брюшной полости. Он считается опасным, так как вырабатывает биологически активные вещества и воспалительные цитокины. Кроме того, такой скрытый жир повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. По этой причине врачи рекомендуют измерять объем талии и устанавливать соотношение между обхватом бедер и живота вместе с оценкой индекса массы тела.

Врач отметил, что кроме генетики и жира, на уровень холестерина влияют неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни. Избыток холестерина провоцирует злоупотребление полиненасыщенными жирами, жареной пищей, фастфудом и обработанными продуктами — печеньем, пирожными и снеками.

Ранее были названы восемь продуктов для снижения уровня холестерина в крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами