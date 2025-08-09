На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы восемь продуктов для снижения уровня холестерина в крови

Terra: фисташки, семена льна и рыба снижают уровень холестерина в крови
Depositphotos

Включение в рацион ряда растительных и одного продукта животного происхождения может помочь снизить уровень холестерина. Об этом диетолог Джоана Люсик из Университета Бразилиа рассказала в интервью изданию Terra.

По ее словам, положительное воздействие оказывают орехи, авокадо, оливковое масло холодного отжима, семена чиа, макадамия, фисташки, семена льна и рыба. Эти продукты богаты полезными мононенасыщенными жирами, включая олеиновую кислоту и омега-3. Также они содержат пищевые волокна, снижающие всасывание холестерина в кишечнике.

Люсик подчеркнула, что лосось, помимо омега-3, обеспечивает организм калием и магнием, которые способствуют нормализации артериального давления, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач напомнила, что холестерин входит в состав клеточных мембран у всех животных и людей. Это жироподобное вещество играет важную роль в регуляции функций клеток – без него не могли бы синтезироваться желчные кислоты, витамин D и некоторые гормоны.

Эксперт уточнила, что опасным считается повышенный уровень холестерина – при этой патологии возрастает риск развития атеросклероза. К избытку холестерина зачастую приводит избыток простых углеводов, насыщенных и трансжиров в рационе.

Ранее врач рассказала, сколько яиц можно есть без риска повысить холестерин.

