В Тихом океане нашли гигантский вирус с длинным хвостом

bioRxiv: обнаружен новый гигантский вирус PelV-1
Океанографы Гавайского университета обнаружили в Тихом океане гигантский вирус PelV-1, поражающий микроскопические водоросли — динофлагелляты, с рекордным для вирусов «хвостом» длиной 2,3 микрометра. Препринт работы опубликован на портале bioRxiv.

Динофлагелляты — это одноклеточные микроскопические водоросли, важнейшие участники морских экосистем. Они входят в состав фитопланктона, производят значительную часть кислорода на планете и служат пищей для многих морских организмов.

До сих пор вирусы, инфицирующие фитопланктон, а особенно динофлагелляты, были изучены слабо. Ранее описывали лишь два крупных ДНК-вируса, поражающих род Heterocapsa, и ни один из них не имел расшифрованного генома.

elV-1 был найден в образцах воды на глубине 25 метров в северной части Тихого океана. Под микроскопом вирус оказался устроен необычно: у него есть «панцирь» диаметром около 200 нанометров и длинный тонкий «хвост», которым он цепляется за клетку-хозяина, а также короткий утолщенный отросток с другой стороны. Интересно, что хвост формируется уже после того, как вирус выходит из клетки.

Геном PelV-1 содержит сотни генов, в том числе связанные с обменом веществ, светопоглощением и транспортом веществ, что делает его настоящим «молекулярным комбайном».

По мнению авторов, столь длинный хвост может повышать вероятность встречи вируса с хозяином в бедных биомассой районах океана, что открывает новые вопросы о роли подобных структур в экологии планктона.

