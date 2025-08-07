Россиянам рассказали, чем опасна предстоящая сильнейшая магнитная буря

В ближайшие дни Землю накроет одна из самых мощных за последнее время геомагнитных бурь. Магнитное возмущение связано с редким совпадением сразу двух солнечных процессов — вспышки на Солнце и выброса плазмы, а также активностью корональной дыры. О последствиях явления «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

По словам астронома Евгения Бурмистрова, 5 августа на Солнце зафиксирована вспышка класса M4.5, сопровождавшаяся корональным выбросом массы. Почти одновременно начала активно работать и корональная дыра CH69, из которой исходит поток солнечного ветра с рекордной скоростью. Это сочетание факторов и станет причиной геомагнитного шторма, пик которого ожидается 8 и 9 августа.

По прогнозам специалистов, в пятницу буря достигнет уровня G2 (умеренного), а в субботу возможен рост до уровня G3 — это уже считается сильным возмущением магнитосферы.

Подобные события могут сопровождаться перебоями в работе GPS, радиосвязи и спутниковой навигации. Возможны перегрузки в энергосетях и сбои в системах связи.

Для большинства людей геомагнитные бури проходят незаметно. Исключение — метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: им специалисты советуют избегать стрессов, высыпаться, пить больше воды и на время отказаться от алкоголя и крепкого кофе.

Но есть и хорошая новость. Как отмечает Бурмистров, столь мощная буря может подарить редкое по интенсивности северное сияние. При ясной погоде его можно будет наблюдать на большей части территории России, особенно в северных регионах. Самый яркий пик ожидается в ночь на 9 августа.

Ранее россиян предупредили о неожиданной опасности клещей.