На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем опасна предстоящая сильнейшая магнитная буря

ПНИПУ: магнитная буря в середине августа грозит сбоями связи
true
true
true
close
Shutterstock

В ближайшие дни Землю накроет одна из самых мощных за последнее время геомагнитных бурь. Магнитное возмущение связано с редким совпадением сразу двух солнечных процессов — вспышки на Солнце и выброса плазмы, а также активностью корональной дыры. О последствиях явления «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

По словам астронома Евгения Бурмистрова, 5 августа на Солнце зафиксирована вспышка класса M4.5, сопровождавшаяся корональным выбросом массы. Почти одновременно начала активно работать и корональная дыра CH69, из которой исходит поток солнечного ветра с рекордной скоростью. Это сочетание факторов и станет причиной геомагнитного шторма, пик которого ожидается 8 и 9 августа.

По прогнозам специалистов, в пятницу буря достигнет уровня G2 (умеренного), а в субботу возможен рост до уровня G3 — это уже считается сильным возмущением магнитосферы.

Подобные события могут сопровождаться перебоями в работе GPS, радиосвязи и спутниковой навигации. Возможны перегрузки в энергосетях и сбои в системах связи.

Для большинства людей геомагнитные бури проходят незаметно. Исключение — метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: им специалисты советуют избегать стрессов, высыпаться, пить больше воды и на время отказаться от алкоголя и крепкого кофе.

Но есть и хорошая новость. Как отмечает Бурмистров, столь мощная буря может подарить редкое по интенсивности северное сияние. При ясной погоде его можно будет наблюдать на большей части территории России, особенно в северных регионах. Самый яркий пик ожидается в ночь на 9 августа.

Ранее россиян предупредили о неожиданной опасности клещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами