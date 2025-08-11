Названы восемь заболеваний, которые вызывает недосыпание

Сон продолжительностью менее семи часов в сутки повышает риск развития восьми заболеваний, включая гипертонию, инфаркт, инсульт, ожирение, сахарный диабет, деменцию, депрессию и тревожное расстройство. Об этом изданию Terra рассказала невролог Джанаина Азеведу Сантос Пачеко.

По словам эксперта, недосып нарушает регуляцию гормонов стресса и обмена веществ, повышает уровень воспаления и артериального давления, а также негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Сбой в работе метаболизма и выработке инсулина увеличивает риск ожирения и диабета.

Кроме того, при недосыпе возникает хроническое перенапряжение нервной системы. Оно способствует развитию психических расстройств, а также ухудшению памяти и внимания. Эксперт добавила, что для людей, которые не высыпаются, характерна сонливость и замедленная реакция. Такая «заторможенность» повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве.

Для повышения качества сна врач рекомендует ложиться спать в одно и то же время, обеспечивать темноту в спальне и избегать использования гаджетов по вечерам.

