Врач назвал три продукта для борьбы с бессонницей

Людям, страдающим от бессонницы, нужно включить в вечерний рацион фисташки, бананы и куриную грудку. Об этом испанский врач Хосе Мануэль Фелисес рассказал в интервью изданию La Razón.

По словам специалиста, фисташки представляют собой натуральный источник мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность. Также в фисташках содержится магний, который способствует расслаблению мышц и нервной системы.

Доктор Фелисес также рекомендовал есть бананы по вечерам. Эксперт отметил, что эти плоды богаты триптофаном, аминокислотой, необходимой для синтеза серотонина. Этот нейромедиатор, в свою очередь, играет важную роль в поддержании здорового цикла сна и бодрствования.

«Триптофан также входит в состав куриной грудки. Она отличается низким содержанием жира и идеально подходит для легкого ужина или вечернего перекуса без последующего чувства тяжести», — уточнил медик.

В завершение врач подчеркнул, что питание может лишь дополнять другие меры по борьбе с бессонницей. Он напомнил о важности соблюдения режима сна и ограничении времени, проводимого перед экранами в вечерние часы.

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