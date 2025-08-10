На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Живые мероприятия снижают стресс эффективнее виртуальных, выяснили ученые

IJTR: офлайн-мероприятия укрепляют психическое здоровье лучше, чем виртуальные
true
true
true
close
Shutterstock

Посещение фестивалей, выставок, спортивных матчей, фермерских рынков и гастрономических событий положительно влияет на эмоциональное состояние, в то время как онлайн-развлечения не оказывают такого эффекта. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Австралии. Результаты опубликованы в International Journal of Tourism Research (IJTR).

Для проведения исследования ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья более 350 жителей Южной Австралии. Анализ показал, что чем чаще люди посещают «живые» мероприятия, тем чаще они испытывают сильные положительные эмоции. Виртуальные события, такие как онлайн-концерты или стримы, были связаны с реакцией удовлетворенности, но не оказывали влияния на другие аспекты повседневного благополучия.

По словам руководителя исследования, профессора Санни Сона, высокий уровень благополучия коррелирует с меньшим риском развития заболеваний, большей продолжительностью жизни и ростом продуктивности.

Доктор Элиза Китчен отмечает, что результаты исследования можно применять на практике: компаниям — включать билеты на мероприятия в программы мотивации сотрудников, университетам — использовать культурные события для снижения стресса студентов, а городам — организовывать бесплатные мероприятия для развития социальной сплоченности.

Ранее ученые выяснили, кто чаще становится «заложником» соцсетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами