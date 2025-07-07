Ученые выяснили, кто чаще становится «заложником» соцсетей

Позитивное отношение к искусственному интеллекту может быть связано с чрезмерным использованием социальных сетей, особенно среди мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макао. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors Reports (ABR).

Ученые проанализировали данные более тысячи взрослых жителей Германии. Те, кто доверял ИИ и считал его полезным для человечества, чаще проводили много времени в соцсетях — и чаще демонстрировали признаки зависимости: постоянную тягу к просмотру ленты, трудности с отказом от использования и стремление уйти от проблем через онлайн-общение. При этом негативное восприятие ИИ почти не влияло на поведение в интернете.

«Алгоритмы ИИ управляют практически всем, что мы видим в соцсетях. Они подстраиваются под нас, чтобы удерживать внимание как можно дольше. Люди с положительным взглядом на ИИ, по-видимому, охотнее принимают такую технологию — и дольше остаются в этих сервисах», — объяснил профессор Кристиан Монтэг, соавтор исследования.

По его словам, эффект оказался особенно выражен у мужчин, что, по данным предыдущих опросов, связано с более высоким уровнем доверия к ИИ в этой группе. Тем не менее, авторы подчеркивают: работа носит исследовательский характер и не доказывает, что именно положительное мнение об ИИ вызывает зависимость от соцсетей. Возможно, обе тенденции связаны с третьим фактором — например, интересом к новым технологиям.

Исследователи призывают не только изучать позитивные последствия развития ИИ, но и внимательнее относиться к его «темной стороне» — особенно в сферах, где он влияет на поведение незаметно.

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