На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, кто чаще становится «заложником» соцсетей

ABR: доверие к ИИ приводит к проблемам с соцсетями
true
true
true
close
Depositphotos

Позитивное отношение к искусственному интеллекту может быть связано с чрезмерным использованием социальных сетей, особенно среди мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макао. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors Reports (ABR).

Ученые проанализировали данные более тысячи взрослых жителей Германии. Те, кто доверял ИИ и считал его полезным для человечества, чаще проводили много времени в соцсетях — и чаще демонстрировали признаки зависимости: постоянную тягу к просмотру ленты, трудности с отказом от использования и стремление уйти от проблем через онлайн-общение. При этом негативное восприятие ИИ почти не влияло на поведение в интернете.

«Алгоритмы ИИ управляют практически всем, что мы видим в соцсетях. Они подстраиваются под нас, чтобы удерживать внимание как можно дольше. Люди с положительным взглядом на ИИ, по-видимому, охотнее принимают такую технологию — и дольше остаются в этих сервисах», — объяснил профессор Кристиан Монтэг, соавтор исследования.

По его словам, эффект оказался особенно выражен у мужчин, что, по данным предыдущих опросов, связано с более высоким уровнем доверия к ИИ в этой группе. Тем не менее, авторы подчеркивают: работа носит исследовательский характер и не доказывает, что именно положительное мнение об ИИ вызывает зависимость от соцсетей. Возможно, обе тенденции связаны с третьим фактором — например, интересом к новым технологиям.

Исследователи призывают не только изучать позитивные последствия развития ИИ, но и внимательнее относиться к его «темной стороне» — особенно в сферах, где он влияет на поведение незаметно.

Ранее российские ученые рассказали, как технологии изменили поцелуи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами