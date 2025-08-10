На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярное лекарство от судорог оказалось опасным для сердца

JAMA: прием прегабалина от судорог связали с риском сердечной недостаточности
Shutterstock

Противосудорожный препарат прегабалин может повышать риск развития сердечной недостаточности на 48%. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые провели анализ данных 246 237 пожилых пациентов с хронической болью, не связанной с онкологическими заболеваниями. За четырехлетний период 1470 участников были госпитализированы с сердечной недостаточностью — состоянием, при котором сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь.

Авторы отметили, что среди тех, кто принимал прегабалин, частота новых случаев сердечной недостаточности была выше. В частности, на каждую тысячу пациентов из этой группы приходилось примерно шесть дополнительных госпитализаций в год по сравнению с теми, кто не использовал этот препарат. После учета возраста, пола и других факторов исследователи установили, что вероятность развития сердечной недостаточности у принимающих прегабалин повышается в 1,5 раза.

Прегабалин широко применяется для лечения хронической нервной боли, тревожных расстройств и эпилепсии. Сердечная недостаточность — хроническое заболевание, которое вызывает одышку, усталость, отеки и другие серьезные симптомы и зачастую прогрессирует со временем без возможности полного излечения.

Авторы исследования подчеркивают важность внимательного контроля за состоянием сердца у пациентов, получающих прегабалин, особенно среди пожилых людей с другими факторами риска.

Ранее россиянам рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа.

