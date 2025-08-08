проект

Россиянам рассказали, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Врач Карпенко: инфаркт отличается от панической атаки длительностью приступа

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сердечный приступ можно отличить от панической атаки по характеру боли и длительности приступа, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Паническая атака, как правило, развивается при отсутствии какого-то внешнего воздействия. То есть вы можете просто ехать в транспорте, вы можете находиться на рабочем месте, работать за компьютером. И вдруг возникает ощущение боли в груди. Как правило, боль локализована в области сердца и имеет характер колющей. Боль может сопровождаться головокружением. И самое важное, это ощущение нехватки воздуха. При этом может быть сердцебиение, учащенный пульс», – отметил врач.

Приступ продолжается короткое время, по словам врача, как правило, паническая атака длится не более пяти минут.
«При сердечном приступе боль в сердце ангинозная — давящая, сжимающая, за грудиной. Она может сопровождаться одышкой, пульс может учащаться или замедляться, возможны перебои в работе сердца. Еще один характерный симптом — обильный холодный пот. Если приступ стенокардии длится более 20 минут, это может быть опасно и указывать на острый коронарный синдром, который иногда приводит к инфаркту миокарда», – заключил доктор.

Ранее в России создали дешевый тепловизор для контроля кровотока при удалении рака.

