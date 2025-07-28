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Врач рассказала, сколько яиц можно есть без риска повысить холестерин

Врач Дианова: не стоит есть больше одного яйца в день из-за нагрузки на печень

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BlueOrange Studio/Shutterstock/FOTODOM

Не стоит есть больше одного желтка в день, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Да, в яйцах есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Вообще одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день. Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день — половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. То есть нас так будут кормить, если мы попадем в больницу. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше, как я и сказала», — объяснила врач.

От большего количества лучше отказаться, потому что желтки представляют собой сильный желчегонный стимулятор. Особенно не стоит злоупотреблять пациентам с камнями в почках и проблемами с желчным пузырем.

«Пациенты с больной печенью могут быть спокойны. Дело в том, что далеко не всегда при заболеваниях печени, даже при жировой болезни печени, у человека повышен уровень холестерина, поэтому не всегда яйца попадают под запрет», — заключила доктор.

Ранее врач описал портрет человека, у которого может быть рак легкого.

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