Назван простой способ защититься от деменции

Американские исследователи обнаружили, что пожилые люди, чье питание богато медью, показывают лучшие результаты в тестах на память и внимание. Об этом сообщает портал The Conversation.

Специалисты проанализировали пищевые дневники и когнитивные показатели у тысяч американцев старшего возраста. Оказалось, что те, кто чаще ел продукты, богатые медью лучше справлялись с заданиями на запоминание и концентрацию.

Причины этого пока до конца неясны: содержание меди в мозге не всегда связано с ее количеством в рационе. Ученые предполагают, что с возрастом организм хуже регулирует распределение микроэлементов — и это может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний.

Медь участвует в работе антиоксидантных ферментов, помогает нейронам передавать сигналы и поддерживает энергетический обмен. Дефицит меди — хоть и редкость — может проявляться в виде анемии, слабости, частых простуд и прогрессирующего повреждения нервов.

Продукты с высоким содержанием меди — это субпродукты, морепродукты, орехи, семечки, грибы, злаки и темный шоколад. Однако прием добавок с медью требует осторожности: избыток микроэлемента, как и его нехватка, может навредить. Например, слишком большое количество меди может вызывать окислительный стресс и повреждение клеток мозга.

Авторы подчеркивают: баланс микроэлементов в организме поддерживается тонко настроенными механизмами. С возрастом этот баланс нарушается — и именно питание может сыграть ключевую роль в поддержании когнитивного здоровья.

Оптимальной дозой меди специалисты называют от 1,22 до 1,65 мг в сутки — этого достаточно, чтобы обеспечить мозг без риска побочных эффектов.

