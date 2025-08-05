Стало известно, почему не всем удается сохранить хорошую память при старении

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что у пожилых людей, чья память остается крепкой, мозг работает по-особенному. Даже при наличии ранних признаков болезни Альцгеймера они могут хорошо запоминать информацию — если умеют сосредотачиваться. Работа опубликована в журнале Science Advances.

В работе приняли участие 166 человек в возрасте от 60 до 88 лет. Все они считались когнитивно здоровыми: без деменции и проблем с мышлением. Испытуемым показывали пары слов и изображений (например, фото королевы Елизаветы или моста «Золотые Ворота») и просили запомнить связи между ними. В это время проводилось МРТ-сканирование мозга.

Результаты показали: чем четче и избирательнее определенные зоны мозга реагировали на лица или места, тем лучше человек запоминал задание. Эта нейронная избирательность — способность мозга «точно настроиться» на информацию — оказывалась особенно высокой у тех, кто активно включал систему внимания. То есть — был сосредоточен.

«Это как слушать радио: чем лучше вы настроитесь на волну, тем яснее звук. То же и с памятью — четкие нейронные отклики позволяют создать стабильные воспоминания», — объяснил автор исследования Цзинтао Шэн.

Однако на избирательность также влияли белки тау, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера. Даже у людей без симптомов высокий уровень фосфорилированного тау-белка снижал качество «настройки» мозга и мешал запоминанию. То есть в мозге уже начинался процесс, разрушающий память — но внешне это пока было незаметно.

Интересно, что внимание и альцгеймеровская патология влияли на память независимо друг от друга. Некоторые участники страдали от обоих факторов, другие — только от одного, а у кого-то не было ни того ни другого. Но самое важное — даже если в мозге уже начался вредный процесс, высокий уровень концентрации помогал сохранить память.

«Если вы продолжаете активно учиться, осознанно фокусироваться и напоминать себе о цели — это активирует центры внимания и помогает запоминать даже в пожилом возрасте», — добавил ученый.

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