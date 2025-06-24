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Ученые нашли следы древнего антропогенного воздействия на климат

PNAS: человечество начало менять окружающую среду 50 тыс. лет назад
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Institute for Basic Science

Международная группа ученых из Китая, Франции и Германии обнаружила, что человечество начало существенно влиять на природные экосистемы и углеродный цикл планеты гораздо раньше, чем считалось. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала отложения возрастом до 300 тыс. лет из Восточно-Китайского моря. Результаты показали резкий рост концентрации пирогенного углерода (продукта неполного сгорания растений) в отложениях, датируемых 50 тыс. лет назад. Этот всплеск совпал с периодом массовой миграции Homo sapiens из Африки в Евразию и Австралию.

«Наши данные опровергают представление о том, что антропогенное влияние на природу началось лишь в голоцене [на 40 тыс. лет позже]», — отметил доктор Чжао Дебо, соавтор исследования.

Ученые связывают увеличение частоты пожаров с растущей зависимостью древних людей от огня для приготовления пищи, обогрева и защиты.

Особенно значительным это влияние стало во время последнего оледенения, когда использование огня помогло людям адаптироваться к суровым условиям.

Открытие заставляет пересмотреть современные климатические модели, которые, возможно, недооценивают глубину исторического воздействия человека на окружающую среду.

Ранее ученые выяснили, как люди впервые начали использовать огонь.

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