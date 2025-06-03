Ученые раскрыли истинную причину освоения огня древними людьми

FIN: 1,8 млн лет назад люди разводили огонь, чтобы коптить слонов и бегемотов

Израильские археологи из Тель-Авивского университета предложили революционную гипотезу на причины освоения огня древними людьми. Согласно выводам специалистов, первоначально костры использовали не для приготовления пищи, а для консервации мяса крупных животных. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Nutrition (FIN).

Выводы команды основаны на анализе девяти древнейших стоянок возрастом 1,8-0,8 млн лет показал удивительную закономерность. Все места содержали останки слонов, бегемотов и носорогов. Также везде присутствовали следы огня, но не было доказательств регулярного приготовления пищи. Количество мяса от одной добычи могло прокормить группу людей в течение нескольких недель.

«Огонь был стратегическим инструментом для защиты и сохранения пищевых запасов», — пояснил профессор Ран Баркай.

Исследователи рассчитали, что консервация мяса давала древним людям решающие преимущества — защиту от хищников и падальщиков, предотвращение порчи ценного ресурса и возможность запасать провиант на долгий срок.

Ученые предполагают, что только после освоения методов консервации древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи. Это объясняет находки жареной рыбы возрастом 800 тыс. лет на стоянке Гешер Бенот Яаков.

Ранее исследователи раскрыли секреты разведения огня во времена Ледникового периода.