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Ученые раскрыли 30-летнюю тайну микроэлемента, защищающего мозг от рака

PNAS: ген SLC35F2 регулирует усвоение вещества квеуозина, необходимого мозгу
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Международная группа ученых из Великобритании и США совершила прорыв, раскрыв механизм усвоения квеуозина — загадочного микроэлемента, играющего ключевую роль в работе мозга, профилактике рака и регуляции генов. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты идентифицировали ген SLC35F2, отвечающий за транспортировку квеуозина в клетки. Он уже был известен науке, но его истинная функция оставалась загадкой.

«Квеуозин действует как молекулярный дирижер, тонко настраивающий процесс считывания нашей ДНК. Без этого микроэлемента, который мы получаем только из пищи и кишечных бактерий, правильная работа организма невозможна», — пояснила профессор Валери де Креси-Лагард, руководившая исследованием.

Открытие открывает новые горизонты для медицины. Понимание механизмов усвоения квеуозина может привести к разработке революционных методов улучшения когнитивных функций, новых подходов в онкологии и глубокому переосмыслению связи между питанием, микробиомом и экспрессией генов.

Ранее ученые нашли неожиданный признак раннего слабоумия.

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