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Ученые нашли неожиданный признак раннего слабоумия

BioPsy: снижение тактильной чувствительности указывает на риск развития деменции
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Depositphotos

Мексиканские ученые из Университета Калима обнаружили неожиданный признак ранней деменции. Оказалось, что возрастное ухудшение способности ощущать прикосновения, вибрацию и распознавать предметы на ощупь может служить ранним маркером будущих проблем с памятью и даже развития деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychology (BioPsy).

Команда выяснила, что процесс снижения тактильной чувствительности начинается уже в 20 лет, но становится особенно заметным после 60. Это связано с возрастными изменениями в механорецепторах кожи и истончением соматосенсорной коры головного мозга. Особую тревогу вызывает обнаруженная связь между тактильной чувствительностью и состоянием гиппокампа — области мозга, критически важной для памяти и обучения.

Эксперименты на животных показали, что лишение тактильной стимуляции приводит к снижению активности гиппокампа и ухудшению пространственной памяти. При этом сенсорная стимуляция, напротив, способствует улучшению когнитивных функций. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что тактильное взаимодействие с окружающим миром играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга.

Полученные результаты открывают новые возможности для ранней диагностики когнитивных нарушений. Ученые предлагают включить оценку тактильной чувствительности в стандартные скрининговые тесты для пожилых людей. Это позволит выявлять группы риска на самых ранних стадиях, когда профилактические меры могут быть наиболее эффективными.

Ранее российские ученые научились точно прогнозировать деменцию на ранних стадиях.

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