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Снотворный препарат оказался «защитником» памяти

Nature: снотворное лемборексант защитило нейроны мозга мышей от дегенерации
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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что популярное снотворное лемборексант может защищать мозг мышей от нейродегенерации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В доклиническом эксперименте препарат не только улучшал качество сна у животных, но и предотвращал повреждения мозга, характерные для болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. В частности, лемборексант замедлял накопление вредных белковых скоплений тау, которые вызывали воспаление и разрушение нейронов.

У мышей, получавших лемборексант, объем гиппокампа (области мозга, ответственной за память) также оказался на 30–40 % больше, чем у животных из контрольной группы. Другой популярный снотворный препарат — золпидем — в исследовании увеличивал продолжительность сна, но не защищал мозг от повреждений.

Ученые объяснили, что механизм действия лемборексанта связан с блокировкой орексиновых рецепторов, регулирующих циклы сна и бодрствования. Именно это воздействие помогало предотвращать накопление фосфатных меток на тау-белке.

Фосфатные метки — это соединения, которые помогают регулировать работу белков. Этот процесс называется фосфорилированием. При избыточном или ошибочном фосфорилировании на тау-белки прикрепляется слишком много фосфатных меток (или они локализуются в неправильных местах), из-за чего они теряют свою форму и начинают образовывать опасные скопления.

Ученые отметили, что выраженный полезный эффект лемборексанта был зафиксирован только у самцов. Причины таких различий пока остаются неизвестными.

Ранее уже было доказано, что хронические нарушения сна повышают риск развития болезни Альцгеймера. Теперь у ученых появился новый потенциальный инструмент для замедления нейродегенеративных процессов у людей, возможно, даже на ранних стадиях.

Ранее ученые выяснили, как кофеин влияет на спящий мозг.

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