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Ученые выяснили, как кофеин влияет на спящий мозг

ComBio: кофеин повышает хаотичность мозговой активности во сне
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Shutterstock/FOTODOM

Кофеин способен изменять ночную активность мозга и снижать эффективность как физического, так и когнитивного восстановления во сне. К такому выводу пришли ученые из Монреальского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

В эксперименте приняли участие 40 здоровых взрослых. В первую ночь перед сном они принимали капсулы с кофеином (за три часа и за час до сна), а во вторую — плацебо. За состоянием их мозга следили с помощью электроэнцефалограммы. Исследование показало, что кофеин существенно влияет на нейронную активность, особенно в фазе медленного сна (NREM), которая отвечает за восстановление и консолидацию памяти.

«Кофеин делает мозговую активность более хаотичной и менее предсказуемой», — объяснил Филипп Тельке, первый автор исследования. — «Мы использовали ИИ и сложный статистический анализ, чтобы уловить малейшие колебания в нейронной активности».

Ученые зафиксировали подавление тета- и альфа-волн, характерных для глубокого сна, и усиление бета-волн, которые обычно возникают во время бодрствования. Это означает, что мозг под воздействием кофеина даже во сне остается в менее восстановительном состоянии.

По словам исследователей, такие изменения могут объяснить, почему кофеин ухудшает обработку информации и восстановление когнитивных функций. Особенно выраженный эффект был замечен у молодых участников в возрасте от 20 до 27 лет. У них кофеин сильнее влиял на мозговую активность во время фазы быстрого сна (REM), связанной со сновидениями.

Как уточнили ученые, это может быть связано с более высокой плотностью аденозиновых рецепторов в мозге молодых людей. С возрастом число этих рецепторов снижается, поэтому кофеин оказывает менее выраженное воздействие на мозг по мере взросления и старения.

Ранее ученые раскрыли парадокс кофейной бодрости.

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