Искусственный интеллект оказался лучше людей в выборе щенков для подготовки собак-поводырей

Исследователи из США и Великобритании, объединив усилия специалистов по ИИ, ветеринаров и дрессировщиков, доказали, что искусственный интеллект может эффективнее людей отбирать щенков, способных стать отличными служебными собаками. Работа опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science (AABS).

Проект проводился в сотрудничестве с учебным центром The Seeing Eye, Inc., где с щенками работают профессиональные кинологи. Специалисты годами вели наблюдения за характером, вниманием и поведением собак на разных этапах дрессировки, чтобы выявить, какие черты способствуют успешному становлению собаки-поводыря. Все эти данные легли в основу обучения ИИ-модели.

В течение года искусственный интеллект оценивал перспективность щенков, а затем результаты сравнили с прогнозами опытных людей-наблюдателей. Оказалось, что ИИ справился лучше: одна из моделей точно предсказала успешность будущих служебных собак в 80% случаев.

Это открытие может значительно снизить число неудач при обучении собак-помощников и сэкономить ресурсы на воспитание тех, кто с самого начала не подходит для этой важной роли.

Исследователи надеются, что их работа станет шагом к более научному и объективному подходу в отборе служебных собак — и в конечном итоге поможет большему числу людей с особыми потребностями получить надежных и преданных помощников.

