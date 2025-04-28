Ученых удивила агрессия некоторых птиц

Команда исследователей под руководством Сары Липшуц, доцента кафедры биологии Университета Дьюка, обнаружила, что самки птиц, которые строят гнезда только в уже существующих полостях деревьев, проявляют значительно больше агрессии по сравнению с другими видами. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Эти птицы не могут создавать полости самостоятельно и вынуждены искать готовые укрытия в стволах деревьев, заборах или скалах. Потеря такого редкого ресурса может стоить им возможности размножения, поэтому они яростно защищают свои гнезда от любых нарушителей.

Ученые изучили пять семейств птиц — ласточек, древесных певчих птиц, воробьев, дроздов и крапивников, сравнив поведение родственных видов с разными стратегиями гнездования. В эксперименте рядом с гнездами устанавливали чучела и воспроизводили записи птичьих голосов. Результаты показали, что именно стратегия гнездования, а не родственные связи или уровень тестостерона, сильнее всего влияла на агрессивность поведения. Особенно агрессивными оказывались самки.

«Это было действительно поразительное поведенческое различие», — отметила Сара Липшуц. — «Давление конкуренции за гнездовые места усилило агрессивность, особенно среди самок».

Когда команда исследователей попыталась найти гены, напрямую связанные с агрессией, результаты оказались неожиданными: не выявилось «универсальных» генов, отвечающих за агрессивное поведение у всех видов. Вместо этого у каждой птицы свой уникальный набор генов, работающих в сочетании.

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