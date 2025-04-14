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Найден новый способ избавления от насекомых-вредителей

PNAS: найден способ замедлить развитие устойчивости насекомых-вредителей
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Международная команда исследователей из Университета Аризоны и Сельскохозяйственного университета Нанкина обнаружила естественный механизм, который может помочь замедлить развитие устойчивости насекомых-вредителей к генно-модифицированным культурам. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Генетически модифицированные растения, производящие белки бактерии Bacillus thuringiensis (Bt), уже давно используются фермерами по всему миру для защиты урожая от вредителей без использования химических инсектицидов. Однако за последние годы у вредителей были выявлены случаи устойчивости к этим белкам.

Новое исследование показало, что один из белков Bt — Cry1Ab — убивает вредителей сразу по двум различным биохимическим путям. Это означает, что если у вредителя возникает мутация, блокирующая один путь, второй остается активным и продолжает уничтожать насекомое. Только если оба пути одновременно нарушены, у вредителя развивается устойчивость.

Для сравнения, белок Cry1Fa действует только по одному пути, и мутация в одном гене может обеспечить выживание вредителя. Это объясняет, почему устойчивость к Cry1Fa развивается быстрее, чем к Cry1Ab — например, у европейского кукурузного сверлильщика (Ostrinia nubilalis).

«Эта биологическая избыточность делает белок Cry1Ab более устойчивым к появлению резистентности», — пояснил профессор Брюс Табашник, соавтор исследования. — «Подобный подход можно использовать в будущем при создании новых или комбинированных Bt-белков, которые будут одновременно воздействовать на вредителей несколькими путями».

По мнению ученых, работа открывает перспективы для разработки более устойчивых к вредителям ГМО-культур и может сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и защиты урожая.

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