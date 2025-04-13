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Ученые совершили первый за 160 лет прорыв ботанике, повышающий урожайность

CurBio: открытая растительная ткань подняла урожайность злаков на 16,5%
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Shutterstock

Японские ученые из Нагойского университета совершили революционное открытие в ботанике — они обнаружили ранее неизвестную растительную ткань, названную «шлюзом Касахары». Это первое подобное открытие с середины XIX века, которое уже сейчас демонстрирует практическое применение, увеличивая урожайность сельскохозяйственных культур. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда изучала процесс оплодотворения растений, когда случайно заметили странный сигнал в неожиданной части семени.

«Все смотрели только на место оплодотворения, но сигнал шел с противоположной стороны. Когда мы разобрались, оказалось, что обнаружили совершенно новую ткань», — отметили исследователи.

В «закрытом состоянии» (при неудачном оплодотворении) «шлюз Касахары» блокирует поступление питательных веществ в семя с помощью воскоподобного вещества каллозы. В «открытом состоянии» аллоза растворяется, позволяя питательным веществам питать развивающийся зародыш.

Ученые идентифицировали ген AtBG_ppap, ответственный за открытие шлюза. Генетическая модификация растений для постоянной работы этого гена привела к впечатляющим результатам: размер семян риса увеличился на 9%, а урожайность других культур выросла до 16,5%.

Открытие объясняет, почему цветковые растения доминируют на Земле. Такой механизм позволяет растению эффективно распределять ресурсы, питая только оплодотворенные семена.

Ранее ученые выяснили, что бурый риск может быть опаснее белого.

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