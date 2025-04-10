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Ученые объяснили, чем коричневый рис может быть опаснее белого

Risk Analysis: в коричневом рисе больше мышьяка, чем в белом
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perfectlab/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мичиганского государственного университета установили, что коричневый рис содержит больше органического мышьяка, чем белый. Однако этот продукт может представлять опасность только при ежедневном потреблении большими порциями. Результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis.

Ученые провели биохимический анализ образцов бурого и белого риса, представленного на полках американских супермаркетов. Оказалось, что в Соединенных Штатах доля неорганического мышьяка в белом рисе составляла 33%, а в коричневом — 48%. Исследователи также обнаружили, что в крупе из других стран содержание этого элемента было выше.

По словам ученых, неорганический мышьяк более токсичен. Он выводится из организма менее эффективно, чем органический, который встречается в морепродуктах и других продуктах питания. Исследователи уточнили, что в целом рисе содержится почти в 10 раз больше мышьяка, чем в других злаках. Это связано с тем, что его часто выращивают на затопленных полях — влажная почва способствует попаданию мышьяка из почвы в растения.

Отмечается, что постоянное воздействие мышьяка в течение всей жизни может повысить риск развития рака. Однако взрослым людям не стоит «бояться» коричневого риса — он может быть опасен только при ежедневном потреблении в больших количествах. Тем не менее, этот продукт нужно с осторожностью вводить в рацион детей, поскольку они потребляют больше пищи относительно своего веса, чем взрослые. Воздействие мышьяка, соответственно, также увеличивается.

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