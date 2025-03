Более крупные животные подвергаются большему риску развития рака, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что более крупные животные подвергаются большему риску развития рака. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Несмотря на десятилетия исследований, биологи долгое время не могли объяснить, почему у крупных животных не наблюдается значительно более высокий уровень злокачественных опухолей, чем у мелких. Этот парадокс, впервые описанный Ричардом Пето в 1977 году, ставил под сомнение стандартную логику развития рака: чем больше клеток у организма, тем выше вероятность их мутации.

Однако новое исследование предлагает окончательное решение этой загадки. Анализ данных о 263 видах амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий показал, что более крупные животные, такие как жирафы и питоны, действительно имеют более высокие показатели заболеваемости раком по сравнению с мелкими видами, такими как летучие мыши и лягушки.

Ранее этот тренд оставался незамеченным, поскольку в исследованиях использовались методики, не учитывавшие внутривидовые различия и ограниченное количество образцов. Но новый статистический подход позволил выявить закономерность: риск злокачественных опухолей действительно увеличивается с размером тела.

Интересно, что у некоторых животных, быстро увеличившихся в размерах в ходе эволюции, развились механизмы защиты от опухолей. Например, слоны, несмотря на гигантские размеры, страдают от рака не чаще тигров, которые в десять раз меньше. Ученые считают, что в процессе эволюции такие виды приобрели биологические инструменты для борьбы с неконтролируемым делением клеток.

«Когда вид сталкивался с необходимостью стать крупнее, одновременно эволюционировали и защитные механизмы против рака», — объяснил эволюционный биолог Джоанна Бейкер из Университета Рединга.

Однако не все виды следуют этой закономерности. Например, волнистые попугаи (Melopsittacus undulatus) страдают от рака в 40 раз чаще, чем ожидалось для их небольшого веса (менее 30 граммов).

По мнению ученых, эти открытия могут открыть новые пути в онкологии. Изучение биологических механизмов, позволяющих некоторым видам контролировать развитие раковых клеток, поможет разработать эффективные методы лечения для людей.

«Находя животных, которые естественным образом лучше справляются с раком, мы получаем ценные подсказки, как можно бороться с этим заболеванием людям», — отметил биолог Джордж Батлер из Университетского колледжа Лондона.

