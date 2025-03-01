Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые запечатлели, как белые медвежата выходят из берлоги

JWM: получены детальные снимки выхода белых медвежат из берлоги
close
Steven C Armstrup/Polar Bears International

Норвежским ученым впервые удалось запечатлеть на видео, как белые медвежата выходят из своих берлог. Это стало результатом десятилетнего наблюдения за ними с помощью дистанционных камер. Работа опубликована в журнале Journal of Wildlife Management (JWM).

Рождаясь крошечными и почти беззащитными, медвежата стремительно набирают вес благодаря материнскому молоку, а к моменту выхода из берлоги могут весить уже около 10 килограммов. Однако даже в таких условиях меньше половины детенышей доживают до взрослого возраста.

Ученые использовали GPS-ошейники для слежения за медведицами и установили таймлапс-камеры у их берлог на архипелаге Шпицберген. Исследование показало, что в 2023 году семьи покинули берлоги примерно 9 марта, что значительно раньше, чем в предыдущие годы. Если эта тенденция сохранится, она может представлять опасность для детенышей, которые не успеют развиться в безопасных условиях.

После выхода из берлог медведи продолжают оставаться рядом еще около 12 дней, прежде чем отправиться к морскому льду в поисках пищи. В некоторых случаях самки даже перемещали потомство в другие укрытия. Ученые также отметили, что медвежата почти никогда не отходили далеко от матерей, что подчеркивает их полную зависимость в ранние годы жизни.

Исследователи подчеркивают, что изменение климата и увеличение человеческого присутствия в Арктике создают новые вызовы для белых медведей. Понимание их жизненного цикла, особенно в такие критические периоды, поможет разработать эффективные стратегии защиты этого исчезающего вида.

Ранее ученых удивило странное взаимодействие между гусеницами и муравьями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами