Ученые впервые запечатлели, как белые медвежата выходят из берлоги

Норвежским ученым впервые удалось запечатлеть на видео, как белые медвежата выходят из своих берлог. Это стало результатом десятилетнего наблюдения за ними с помощью дистанционных камер. Работа опубликована в журнале Journal of Wildlife Management (JWM).

Рождаясь крошечными и почти беззащитными, медвежата стремительно набирают вес благодаря материнскому молоку, а к моменту выхода из берлоги могут весить уже около 10 килограммов. Однако даже в таких условиях меньше половины детенышей доживают до взрослого возраста.

Ученые использовали GPS-ошейники для слежения за медведицами и установили таймлапс-камеры у их берлог на архипелаге Шпицберген. Исследование показало, что в 2023 году семьи покинули берлоги примерно 9 марта, что значительно раньше, чем в предыдущие годы. Если эта тенденция сохранится, она может представлять опасность для детенышей, которые не успеют развиться в безопасных условиях.

После выхода из берлог медведи продолжают оставаться рядом еще около 12 дней, прежде чем отправиться к морскому льду в поисках пищи. В некоторых случаях самки даже перемещали потомство в другие укрытия. Ученые также отметили, что медвежата почти никогда не отходили далеко от матерей, что подчеркивает их полную зависимость в ранние годы жизни.

Исследователи подчеркивают, что изменение климата и увеличение человеческого присутствия в Арктике создают новые вызовы для белых медведей. Понимание их жизненного цикла, особенно в такие критические периоды, поможет разработать эффективные стратегии защиты этого исчезающего вида.

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