Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый спрогнозировал магнитную бурю на Земле в феврале

Профессор Богачев: 10 и 11 февраля на Земле начнутся слабые магнитные бури
close
NASA/SDO

На Земле могут начаться слабые магнитные бури уже 10 и 11 февраля. Об этом агентству «Москва» рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, причина явления — в корональной дыре.

«Такие объекты производят быстрые потоки солнечного ветра, и вчера Земля в этот поток погрузилась. Корональные дыры могут вызвать бури, но не такие сильные, как после вспышек. По этой причине риски сейчас повышены, но сверхмощных событий точно быть не может. Слабые события возможны сегодня и завтра», — прокомментировал ученый.

Накануне астрофизики предсказали магнитную бурю 10 февраля. По их прогнозам, она продлится около шести часов — с 6:00 мск до полудня. При этом с вероятностью 44% магнитная буря все же не произойдет, то есть всплески магнитной активности не будут слишком сильными. Однако, если она случится, то будет первой в феврале 2025 года.

Ожидается, что неделю с 10 по 16 февраля Земля будет находиться под воздействием мощной корональной дыры, которая является источником сильного солнечного ветра. Он может вызвать возмущения в магнитосфере Земли, то есть магнитные бури.

Ранее физик рассказала, что магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами