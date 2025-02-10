Ученый спрогнозировал магнитную бурю на Земле в феврале

На Земле могут начаться слабые магнитные бури уже 10 и 11 февраля. Об этом агентству «Москва» рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, причина явления — в корональной дыре.

«Такие объекты производят быстрые потоки солнечного ветра, и вчера Земля в этот поток погрузилась. Корональные дыры могут вызвать бури, но не такие сильные, как после вспышек. По этой причине риски сейчас повышены, но сверхмощных событий точно быть не может. Слабые события возможны сегодня и завтра», — прокомментировал ученый.

Накануне астрофизики предсказали магнитную бурю 10 февраля. По их прогнозам, она продлится около шести часов — с 6:00 мск до полудня. При этом с вероятностью 44% магнитная буря все же не произойдет, то есть всплески магнитной активности не будут слишком сильными. Однако, если она случится, то будет первой в феврале 2025 года.

Ожидается, что неделю с 10 по 16 февраля Земля будет находиться под воздействием мощной корональной дыры, которая является источником сильного солнечного ветра. Он может вызвать возмущения в магнитосфере Земли, то есть магнитные бури.

Ранее физик рассказала, что магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования.