Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Астрофизики предсказали магнитную бурю 10 февраля

Астрофизики РАН предсказали слабую магнитную бурю 10 февраля
close
Shutterstock

Астрофизики Российской академии наук (РАН) предсказали слабую магнитную бурю 10 февраля. Об этом пишет Ura.ru.

По прогнозам, она продлится около шести часов — с 6:00 мск до полудня. При этом с вероятностью 44% магнитная буря все же не произойдет, то есть всплески магнитной активности не будут слишком сильными. Однако, если она случится, то будет первой в феврале 2025 года.

Ожидается, что в неделю с 10 по 16 февраля Земля будет находиться под воздействием мощной корональной дыры, которая является источником сильного солнечного ветра, который может вызвать возмущения в магнитосфере Земли, то есть магнитные бури.

До этого профессор Юрасов сообщил, что в 2025 году ожидается рост числа магнитных бурь из-за пика активности 25-го солнечного цикла.

Геомагнитные бури могут создавать дополнительные проблемы, особенно для чувствительных электронных приборов и навигационных систем. Например, GPS-системы могут временно терять точность, что критично для авиации и морского транспорта.

Кроме того, геомагнитные бури могут влиять на спутниковую связь и телевизионное вещание. В периоды высокой солнечной активности спутники могут испытывать помехи, что приводит к временным перебоям в передаче данных и телевизионных сигналов. Это особенно актуально для регионов, где спутниковая связь является основным средством коммуникации.

Ранее физик рассказала, что магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами