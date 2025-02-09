Астрофизики предсказали магнитную бурю 10 февраля

Астрофизики Российской академии наук (РАН) предсказали слабую магнитную бурю 10 февраля. Об этом пишет Ura.ru.

По прогнозам, она продлится около шести часов — с 6:00 мск до полудня. При этом с вероятностью 44% магнитная буря все же не произойдет, то есть всплески магнитной активности не будут слишком сильными. Однако, если она случится, то будет первой в феврале 2025 года.

Ожидается, что в неделю с 10 по 16 февраля Земля будет находиться под воздействием мощной корональной дыры, которая является источником сильного солнечного ветра, который может вызвать возмущения в магнитосфере Земли, то есть магнитные бури.

До этого профессор Юрасов сообщил, что в 2025 году ожидается рост числа магнитных бурь из-за пика активности 25-го солнечного цикла.

Геомагнитные бури могут создавать дополнительные проблемы, особенно для чувствительных электронных приборов и навигационных систем. Например, GPS-системы могут временно терять точность, что критично для авиации и морского транспорта.

Кроме того, геомагнитные бури могут влиять на спутниковую связь и телевизионное вещание. В периоды высокой солнечной активности спутники могут испытывать помехи, что приводит к временным перебоям в передаче данных и телевизионных сигналов. Это особенно актуально для регионов, где спутниковая связь является основным средством коммуникации.

Ранее физик рассказала, что магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования.