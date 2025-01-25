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Магнитные бури не влияют на медицинскую технику, рассказала физик

Физик Мачнева: магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования

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Магнитные бури не могут нарушить работы медицинской техники, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Татьяна Мачнева.

Ранее стало известно, что 24–26 января на Землю обрушится магнитная буря класса G1–G2. Этот класс присваивают магнитным буря средней силы.

«Магнитные бури могут влиять на технику в случае увеличения скорости солнечного ветра и, следовательно, изменения магнитного поля. Но эти изменения очень слабые. Обычно на такое изменение магнитного поля реагируют высокочувствительные приборы», – отметила специалист.

По ее словам, медицинские приборы обладают очень высокой степенью защиты. Особенно приборы, которые используются в отделении реанимации.

«Не представляю, что можно сделать, чтобы подействовать на них магнитными полями, чтобы они сломались. Они вообще не чувствительны к этому. Поэтому для качественного, сертифицированного медицинского оборудования магнитные бури совершенно безопасны. В случае обычной техники — тоже ничего критического. Если и будут реагировать, то, например, чувствительнее датчики, которые настроены на малые токи и малое напряжение», – заключила Мачнева.

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