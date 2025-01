Назван продукт, облегчающий мышечную боль

Ученые из Открытого университета Каталонии (Испания) установили, что куркума помогает снизить уровень повреждения мышц и воспалительных процессов в организме после тренировок, а также уменьшить риск получения травм. Результаты исследования опубликованы в Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).

Ученые проанализировали 11 ранее опубликованных исследований, направленных на изучение полезных свойств куркумы — тропического растения семейства имбирных. Несмотря на то что куркума известна своей популярностью в традиционной азиатской медицине, в последнее время все больше научных работ доказывают наличие у этого корня объективных терапевтических свойств.

В ходе нового мета-анализа испанские ученые подтвердили, что куркума как добавка обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти эффекты особенно полезны для людей, регулярно и активно тренирующихся.

По словам ученых, употребление куркумина как до, так и после занятий способствует ускоренному восстановлению мышечных волокон, смягчению болевых ощущений и повышению антиоксидантной способности (умения организма справляться со «стрессовыми» процессами окисления). Также куркума снижает системное воспаление, что уменьшает вероятность получения травм в ходе тренировочного процесса.

По словам исследователей, эксперты считают, что людям с хорошим здоровьем достаточно ежедневно принимать от одного до четырех граммов куркумина, чтобы ощутить преимущества для здоровья. Восстановительный эффект особенно важен в отношении эксцентрических упражнений (в которых целевые мышцы используются для контроля веса при приведении его вниз), как правило, наносящих наибольший вред спортсменам.

