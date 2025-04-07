Звезда «Слова пацана» впервые снялся в реалити-шоу

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» впервые снялся в реалити-шоу. Об этом сообщает «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Он стал участником психологического шоу «Мастер игры».

«Я люблю челленджи, а это — самый мощный из тех, что мне предлагали. Психологическая игра — суперсложный формат, в котором мне бы хотелось попробовать свои силы», — говорит 16-летний артист.

По правилам шоу 22 участника заселятся на виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра. Среди них есть «темные» — три человека, ведущих двойную игру, — и «светлые», чья задача вычислить предателей.

Днем игроки объединяются для прохождения испытаний, чтобы зарабатывать деньги в общий банк, а вечером выбирают, кто покинет шоу.

В реалити появятся шесть игроков, известных по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева. Ведущим шоу стал звезда «Белого Лотоса», «Мастера и Маргариты» и «Последнего Ронина» Юрий Колокольников, а джокером, нарушающим ход игры — народный артист России Филипп Киркоров.

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