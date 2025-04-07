На видео попало, как водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге в Новой Москве

В Новой Москве на видео попал дрифт самосвала на заснеженной дороге

В Новой Москве водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Когда в душе ты дрифтер и участник оркестра, но вынужден работать водителем грузовика. На этих кадрах – не просто заснеженная Новая Москва, а симфония управляемого заноса в исполнении самосвала», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как самосвал выполняет опасные маневры на заснеженной дороге.

До этого сообщалось, что в Москве задержали 43-летнего мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля Toyota Prado и утверждал, что в машине находятся заложники.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина стоит на крыше транспорта. Сотрудник правоохранительных органов пытался подыграть мужчине, но тот не поверил. Убедить москвича, что нужно спуститься с автомобиля, помогла его знакомая. После произошедшего медики осмотрели нарушителя и передали его правоохранителям.

Ранее вынесли приговор москвичам, которые обманули страховые службы на 12 млн рублей.