Уничтожение группы ВСУ на «интеллектуальных» минных полях попало на видео

Появилось видео подрыва группировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «интеллектуальных» минных полях, созданных российской армией. Соответствующие кадры обнародовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По данным обозревателя, российская группировка войск «Центр» с помощью расчета инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» дистанционно заминировала подходы к позициям ВС РФ на Красноармейском направлении. Российские военнослужащие получили данные о возможной контратаке и выдвинулись в район.

«Боевая машина навела установку на цель и залпом 122-мм боеприпасов заминировала местность», — говорится в сообщении.

После этого расчет оперативно покинул позицию, а атака украинской стороны была прервана. Кроме того, ВСУ потеряли технику и живую силу.

ИСДМ «Земледелие» создает «интеллектуальные» минные поля на расстоянии до 15 км. По информации Руденко, взрывчатка может самоликвидироваться в установленное время.

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