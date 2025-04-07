Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уничтожение группы ВСУ на «интеллектуальных» минных полях попало на видео

Появилось видео гибели солдат ВСУ на «интеллектуальных» минных полях
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Появилось видео подрыва группировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «интеллектуальных» минных полях, созданных российской армией. Соответствующие кадры обнародовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По данным обозревателя, российская группировка войск «Центр» с помощью расчета инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» дистанционно заминировала подходы к позициям ВС РФ на Красноармейском направлении. Российские военнослужащие получили данные о возможной контратаке и выдвинулись в район.

«Боевая машина навела установку на цель и залпом 122-мм боеприпасов заминировала местность», — говорится в сообщении.

После этого расчет оперативно покинул позицию, а атака украинской стороны была прервана. Кроме того, ВСУ потеряли технику и живую силу.

ИСДМ «Земледелие» создает «интеллектуальные» минные поля на расстоянии до 15 км. По информации Руденко, взрывчатка может самоликвидироваться в установленное время.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами