Семья бойца СВО год выясняла его судьбу

«Царьград»: семья бойца СВО Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу

Семья бойца СВО Ильи Винникова потратила целый год, чтобы выяснить его судьбу и получить награду. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Отмечается, что Винников является жителем Краснодона в ЛНР. После начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны РФ, но попал в боевое подразделение и на фронт только спустя год. Позднее Винников был ранен и получил медаль «За отвагу».

После восстановления Винникова направили вместе с другими бойцами удерживать высоту в районе Белогоровки. Он с сослуживцами должен был пройти по коммуникативной трубе и выйти в тыл ВСУ. Труба была заминирована, боец получил серьезные ранения, позже на него налетели дроны ВСУ и сбросили снаряды.

Тело солдата не могли эвакуировать, так как территория находилась под контролем ВСУ. Спустя год родственникам Винникова передали его награды.

До этого портал URA.RU сообщал, что жительница Катав-Ивановского района Челябинской области похоронила сына, участвовавшего в специальной военной операции, за свои деньги и потребовала от властей денег и медалей.

Ранее сестре бойца СВО отказали в выплате из-за гражданства брата.