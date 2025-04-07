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В пресс-службе Telegram подтвердили удаление канала «ВЧК-ОГПУ»

Baza: Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» удалили владельцы
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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) был удален его владельцами. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера, пишет канал Baza.

Коллектив канала заявляет, что канал был удален руководством мессенджера по требованию российских властей, говорится в сообщении.

Таким образом подтвердилась информация о закрытии канала после соответствующего решения суда.

Напомним, авторов канала ранее обвиняли в публикации разведывательных данных в пользу стран Запада, а также непроверенной информации за деньги.

4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал за отсутствие маркировки иностранного агента одного из создателей Telegram-канала ВЧК-ОГПУ Андрея Шварева.

В июле прошлого года проект «ВЧК-ОГПУ» был включен в реестр иноагентов. Telegram-канал был внесен в соответствующий список, опубликованный на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов кинокритика, журналиста и блогера.

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