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Троих россиян заподозрили в нелегальной банковской деятельности

МВД: троих россиян задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей РФ по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники с 2020 по 2024 годы привлекли к нелегальной схеме свыше 200 индивидуальных предпринимателей и компаний. Клиенты по фиктивным основаниям переводили деньги на их банковские счета, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам. При этом из суммы вычиталось вознаграждение за проведенные операции в размере 12%.

«Общий оборот превысил 1 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали женщину и двух ее подельников. Первая является предполагаемым организатором незаконной банковской деятельности и находилась в Краснодарском крае. Ее сообщников, в свою очередь, взяли под стражу в городе Уфе в Республике Башкортостан.

«В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы», — добавила Волк.

Она уточнила, что в отношении россиян были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Правоохранители уже предъявили фигурантам соответствующие обвинения, а суд избрал им меры пресечения.

Ранее в Москве двое адвокатов предстали перед судом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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