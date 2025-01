Ученые нашли способ избежать потери мышц при похудении

Ученые из Института Солка (США) обнаружили, что белок BCL6 играет ключевую роль в поддержании объема мышечной массы в условиях дефицита калорий. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Мышцы — самая многочисленная ткань в человеческом теле, и их состояние играет ключевую роль в обеспечении хорошего самочувствия, подвижности и энергичности. По словам Рональда Эванса, профессора Института Солка, поддержание мышечной массы также критически важно для общего здоровья и качества жизни.

Ученые объяснили, что при отсутствии пищи организм вступает в режим голодания. «Пустой» желудок посылает сигнал в мозг, вызывая изменения в уровне различных гормонов. Эти гормоны, в свою очередь, стимулируют выработку IGF1 (инсулиноподобного фактора роста 1), который играет важную роль в росте мышц.

Однако между выработкой гормона роста и синтезом IGF1 существует целая сеть белков, один из которых — SOCS2. Этот белок регулирует количество IGF1: если SOCS2 слишком мало, происходит избыточная выработка IGF1, что может привести к гигантизму, а если его слишком много, мышцы ослабевают.

Ученые из Института Солка заметили, что в мышцах содержится много другого белка — BCL6, который может играть важную роль в поддержании мышечной массы. Для проверки этой гипотезы они провели серию экспериментов. Мыши без BCL6 теряли 40% мышечной массы, в то время как в структуре оставшейся мускулатуры появлялись повреждения. Когда уровень BCL6 в мышцах был повышен, мышечная масса и сила восстанавливались.

Ученые также обнаружили, что голодание снижало уровень BCL6, что приводило к уменьшению выработки IGF1 и снижению количества мышечной массы в теле.

По словам исследователей, активацию BCL6 можно использовать для защиты мышечной массы от разрушения при применении инъекционных препаратов для похудения и развитии саркопении. Тем не менее чтобы оптимизировать способы такого воздействия на человека, нужны дополнительные исследования.

