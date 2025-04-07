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Миллионный иностранец получил электронную визу в Россию

МИД: китаец стал миллионным иностранцем, который получил электронную визу РФ
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Миллионный иностранец 5 апреля получил визу России. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

По данным ведомства, миллионным получателем российской визы стал гражданин Китая. Он собирается посетить Россию в качестве туриста.

В начале апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами России и Китайской Народной Республики об упрощении автомобильных перевозок между двумя странами. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, все российские граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками, в частности на территорию Китая, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места проживания. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 суток.

Ранее ФРГ открыла доступ россиянам к онлайн-заявкам на некоторые немецкие визы.

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