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Создан метод ранней диагностики рака в домашних условиях

NBE: разработан тест для выявления рака мочевого пузыря с точностью 88,8%
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Korea Institute of Science and Technology

Группа ученых из Корейского института науки и технологий в Сеуле создала систему для раннего выявления рака мочевого пузыря. Набор точно определяет биомаркеры онкологического заболевания в домашних условиях. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Рак мочевого пузыря имеет высокий уровень рецидива, доходящий до 70%. Болезнь требует постоянного мониторинга, однако существующие методы для анализа мочи имеют низкую чувствительность. Альтернативный способ требует болезненной процедуры цистоскопии с введением катетера в уретру.

Исследовательская группа разработала новый комплект, использующий принцип наслаивания воды и масла для обнаружения биомаркеров рака мочевого пузыря.

Набор использует механизм, при котором связанная с биомаркером пленка разрушается, высвобождая плавучий носитель сигнала. Этот носитель перемещается к масляному слою и испускает обнаруживаемый сигнал. Подобная конструкция предотвращает помехи от различных примесей и повышает точность обнаружения биомаркеров.

Ученые провели испытания с участием 80 пациентов и 25 здоровых людей в качестве контрольной группы. Диагностический набор достиг чувствительности в 88,8%.

Это значительное улучшение по сравнению с чувствительностью существующих коммерческих тестов всего в 20%, отметили авторы разработки.

Исследователи в дальнейшем намерены разработать тесты для массового и быстрого использования в домашних условиях и медицинских центрах.

Ранее ученые научились выявлять сразу шесть видов рака по одному анализу крови.

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