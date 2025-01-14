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Создан анализ крови, выявляющий шесть видов рака на ранней стадии

NatCom: создан анализ крови, выявляющий минимальные следы раковой ДНК
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Оксфордского университета разработали новый тест крови под названием TriOx, способный выявлять ранние признаки шести видов рака, включая онкологические заболевания поджелудочной, яичников и молочной железы. Разработка описана в научной статье в журнале Nature Communications (NatCom).

Технология TriOx использует машинное обучение для анализа ДНК в крови, что позволяет обнаруживать даже минимальные признаки присутствия раковых клеток. По словам профессора Анны Шух, ведущего исследователя проекта, тест анализирует весь геном опухоли, что повышает его точность.

Предварительные испытания подтвердили высокую (94,9%) чувствительность и специфичность (88,8%) инструмента. Такие результаты свидетельствуют о том, что применение TriOx снижает вероятность получения ложных результатов и назначения ненужных процедур.

В основе теста лежит технология TAPS, которая в сочетании с алгоритмами машинного обучения обеспечивает точное обнаружение раковой ДНК.

Ученые отметили, что обнаружение и лечение рака на начальной стадии значительно повышает шансы на выздоровление и снижает нагрузку на медицинские системы. Исследователи продолжают испытания на других видах рака, чтобы сделать тест пригодным для массового использования.

Ранее был найден быстрый способ диагностики опасного гинекологического заболевания.

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