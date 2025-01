Ученые выяснили, как способность крутить обруч зависит от формы тела

Ученые из Нью-Йоркского университета в США выяснили, что способность крутить обруч зависит от формы тела, а не только от техники. Используя роботов с простыми формами, ученые изучили, как различия в движении и форме роботов влияют на физику вращающегося обруча. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие формы тела помогут эффективно удерживать обруч в воздухе и какие физические ограничения с этим связаны», — отметил математик Лейф Ристроф, соавтор исследования.

Форма сечения робота (круг или эллипс) и тип его движения не влияли на успех процесса кручения обруча, однако от типа «фигуры» роботов способность сильно зависела. Самой успешной формой тела робота оказалась та, что сочетала широкие «бедра», которые подталкивали обруч вверх, и узкую «талию», что позволяло удерживать его на месте. В результате форма, похожая на грушу, оказалась более эффективной, чем форма, напоминающая лампочку.

«У людей разные типы телосложения, и у некоторых есть широкие бедра и изгибы в талии, а у других — нет», — добавил Ристроф.

Кроме того, ученые также исследовали, как важно начать вращение обруча с правильной скорости. Если скорость запуска слишком низкая или движение недостаточно быстрое, обруч просто соскользнет. На основе этих наблюдений были созданы математические модели, которые могут быть полезны в робототехнике и энергетических технологиях. Модели могут помочь в исследовании того, как управлять движением объектов без их захвата, а также извлекать энергию из вибраций механических систем.

«Наши результаты помогли объяснить, почему одни люди легко овладевают кручением обруча, а другие испытывают трудности», — заключил Ристроф.

