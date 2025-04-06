Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации назвали количество рейсов, задержанных в Москве из-за снегопада

В Росавиации сообщили, что из-за снегопада в Москве задержаны 15 авиарейсов

В московских аэропортах из-за ливневого снега, который сопровождался дождем и ветром, были задержаны 15 рейсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме: рейсы из-за метеоусловий там не отменялись. С 07:00 до 19:00 в аэропортах 12 раз чистили взлетно-посадочные полосы.

«Задержаны более чем на два часа пять рейсов. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны 10 рейсов», — заявил Кореняко.

Он добавил, что утром 12 самолетов сели на запасных аэродромах.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупреждала, что 6 апреля в городе выпадет более 10 мм осадков, что станет новым суточным рекордом (больше было только в 1903 году). На этом фоне Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине в ближайшие несколько дней. Однако призыву последовали не все. Одно из ДТП на МКАД попало на камеру — там столкнулись пять машин. Из-за непогоды в Москве приостановлена аренда велосипедов и электросамокатов. В столичном дептрансе объяснили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. По словам синоптика Евгения Тишковца, растают сугробы в Москве лишь к 17-18 апреля.

Ранее возвращение зимы в Москву сняли из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами