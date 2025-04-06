В Росавиации назвали количество рейсов, задержанных в Москве из-за снегопада

В московских аэропортах из-за ливневого снега, который сопровождался дождем и ветром, были задержаны 15 рейсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме: рейсы из-за метеоусловий там не отменялись. С 07:00 до 19:00 в аэропортах 12 раз чистили взлетно-посадочные полосы.

«Задержаны более чем на два часа пять рейсов. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны 10 рейсов», — заявил Кореняко.

Он добавил, что утром 12 самолетов сели на запасных аэродромах.

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