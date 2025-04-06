В Москве ногу четырехлетней девочки зажевал эскалатор метро

В Москве девочка получила перелом и вывих ноги на эскалаторе в метро

В Москве на фиолетовой ветке метрополитена эскалатор зажевал ногу четырехлетней девочки. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на станции «Таганская». Сначала нога ребенка застряла в эскалаторе, а потом ее затянуло в механизм. Сотрудники метро остановили движущуюся лестницу, а прибывшие на место спасатели извлекли ногу девочки.

Как уточняется, ребенок госпитализирован с переломом и вывихом.

1 апреля в Ярославле посетительнице-инвалиду зажевало руки и ноги в эскалаторе торгового центра. Это произошло, когда пожилая женщина упала на движущейся лестнице, после чего механизм потащил ее «ногами вверх». Местная общественница рассказала, что женщина два раза перевернулась через голову, эскалатор «зажевал» ее ноги и руки до мяса. Подняться самостоятельно пострадавшая не смогла, ей помогли посетители торгового центра, а его сотрудники не остановили эскалатор. Дочь женщины обратилась в полицию, где ее мать направили на судмедэкспертизу. Сейчас пострадавшая не может передвигаться без посторонней помощи.

Ранее потолок рухнул на пассажира метро в Москве.