Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ногу четырехлетней девочки зажевал эскалатор метро

В Москве девочка получила перелом и вывих ноги на эскалаторе в метро

В Москве на фиолетовой ветке метрополитена эскалатор зажевал ногу четырехлетней девочки. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на станции «Таганская». Сначала нога ребенка застряла в эскалаторе, а потом ее затянуло в механизм. Сотрудники метро остановили движущуюся лестницу, а прибывшие на место спасатели извлекли ногу девочки.

Как уточняется, ребенок госпитализирован с переломом и вывихом.

1 апреля в Ярославле посетительнице-инвалиду зажевало руки и ноги в эскалаторе торгового центра. Это произошло, когда пожилая женщина упала на движущейся лестнице, после чего механизм потащил ее «ногами вверх». Местная общественница рассказала, что женщина два раза перевернулась через голову, эскалатор «зажевал» ее ноги и руки до мяса. Подняться самостоятельно пострадавшая не смогла, ей помогли посетители торгового центра, а его сотрудники не остановили эскалатор. Дочь женщины обратилась в полицию, где ее мать направили на судмедэкспертизу. Сейчас пострадавшая не может передвигаться без посторонней помощи.

Ранее потолок рухнул на пассажира метро в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами