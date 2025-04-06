В Северном Бутово столкнулись автобусы, есть пострадавшие

На юго-западе Москвы пять человек пострадали при столкновении автобусов

В Северном Бутово на юго-западе Москвы столкнулись два автобуса. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его данным, ДТП произошло на улице Грина. Предварительно, пострадали пять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

До этого на Юго-Восточной хорде в районе Кантемировской улицы д. 3к6 столкнулись пять автомобилей. В ДТП попал самосвал: при съезде с эстакады он завалился, зацепил четыре другие машины, а из его кузова высыпался песок. В результате аварии никто не пострадал. На место прибыли оперативные службы города. Движение машин поблизости от места аварии затруднено. В дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

Часом раньше на внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись еще семь машин. Авария произошла около съезда №59. Транспорт на участке протяженностью в 1,3 км двигался только по трем из пяти полос.

Ранее мужчина устроил массовое ДТП с тремя ранеными из-за кофе с пончиками.