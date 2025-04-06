Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии рассказали об отсутствии инструментов давления Запада на Россию

Профессор Дизен: у Запада кончились инструменты давления на Россию
close
Francois Lenoir/Reuters

У Запада кончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен во время интервью американскому журналисту Джексону Хинклу. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению профессора, у Запада не осталось карт, которые можно было бы разыграть, как и рычагов давления.

Дизен считает, что российская сторона становится сильнее и никогда не откажется от заявленных требований.

6 апреля немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung написал, что глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал тузом Путина на переговорах с США из-за давних контактов с командой Трампа. В статье отмечается, что Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики, что сделало его фигуру крайне выгодной для переговоров. Фасбендер назвал его россиянином с самыми глубокими связями с командой американского президента.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к России и Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами