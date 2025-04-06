В Норвегии рассказали об отсутствии инструментов давления Запада на Россию

У Запада кончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен во время интервью американскому журналисту Джексону Хинклу. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению профессора, у Запада не осталось карт, которые можно было бы разыграть, как и рычагов давления.

Дизен считает, что российская сторона становится сильнее и никогда не откажется от заявленных требований.

6 апреля немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung написал, что глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал тузом Путина на переговорах с США из-за давних контактов с командой Трампа. В статье отмечается, что Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики, что сделало его фигуру крайне выгодной для переговоров. Фасбендер назвал его россиянином с самыми глубокими связями с командой американского президента.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к России и Украине.