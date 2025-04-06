Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети опубликовали кадры маневров российских летчиков на бомбардировщиках

Блогер Федоров показал видео маневров российских летчиков на Су-34
close
Валентин Капустин/РИА Новости

В сети появились кадры работы пилотов истребителей-бомбардировщиков Су-34, выполняющих маневрирование и фигуры высшего пилотажа. Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Кирилл Федоров/Война История Оружие».

В публикации подчеркивается, что летчики-бомбардировщики показали, на что способны Су-34.

В конце марта экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил посадку «на брюхо» и остался невредим. Отмечается, что подобная посадка истребителя произошла впервые. Похожий инцидент уже случался, но тогда у самолета была выпущена передняя стойка шасси.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха ранее заявил, что повышенный интерес к российским боевым самолетам подтверждает их превосходство на мировой арене. Бадеха подчеркнул, что в России производят различные модели боевых самолетов, включая истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С поколения 4++ и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами