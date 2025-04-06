В сети опубликовали кадры маневров российских летчиков на бомбардировщиках

В сети появились кадры работы пилотов истребителей-бомбардировщиков Су-34, выполняющих маневрирование и фигуры высшего пилотажа. Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Кирилл Федоров/Война История Оружие».

В публикации подчеркивается, что летчики-бомбардировщики показали, на что способны Су-34.

В конце марта экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил посадку «на брюхо» и остался невредим. Отмечается, что подобная посадка истребителя произошла впервые. Похожий инцидент уже случался, но тогда у самолета была выпущена передняя стойка шасси.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха ранее заявил, что повышенный интерес к российским боевым самолетам подтверждает их превосходство на мировой арене. Бадеха подчеркнул, что в России производят различные модели боевых самолетов, включая истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С поколения 4++ и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.