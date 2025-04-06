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В Белоруссии прокомментировали заинтересованность Евросоюза в мире на Украине

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: ЕС не заинтересован в мире на Украине
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что Европа агрессивно воспринимает информацию об инициативах США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Вольфович добавил, что государства Запада продолжают оказывать Киеву финансовую помощь.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр отметил, что любые грузы, которые содержат оружие и технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут законной целью РФ. Глава российского МИД отметил, что страны альянса «играют с огнем».

Ранее республиканцы решили проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.

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