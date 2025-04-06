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Эксперт объяснил рекордное число призывников этой весной

Политолог Перенджиев: число призывников выросло из-за расширения военных округов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в комментарии NEWS.ru связал рост числа призывников этой весной с большим количеством военных округов.

«Я предполагаю, что увеличение связано с тем, что у нас появилось больше военных округов. И у нас открылось еще новое направление — арктическое. Там требуются дополнительные силы», — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что по мере спуска на воду новых кораблей понадобится больше военных моряков и матросов. Это не значит, что они будут участвовать в боевых действиях, но они могут занять места тех, кого привлекут к более рискованным операциям. Перенджиев напомнил, что призывной возраст в России был увеличен до 30 лет.

«Связь со специальной военной операцией, конечно, есть. Но она заключается не в том, что молодых людей собираются отправить в зону СВО, а в том, чтобы они со временем заменили тех контрактников, кто уйдет на специальную военную операцию», — пояснил военный политолог.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого на срочную военную службу будут направлены 160 тыс. россиян. В Генштабе подчеркнули, что призывники не будут направляться в новые регионы России и зону спецоперации. Электронные повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но и бумажные сохраняют юридическую силу. Как отмечали СМИ, весенний призыв 2025 года в России стал самым масштабным за 14 лет.

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