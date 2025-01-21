В протеиновых порошках для спортивного питания нашли тяжелые металлы

Популярные среди спортсменов и приверженцев здорового образа жизни протеиновые порошки могут содержать высокие уровни токсичных тяжелых металлов. К такому выводу пришли американские эксперты проекта по контролю за качеством потребительских товаров Clean Label, говорится в отчете на сайте организации.

Специалисты протестировали 160 образцов порошкового протеина 70 разных марок и выяснили, что 47% из них превысили нормы по содержанию свинца. В 21% случаев уровень свинца был более чем вдвое выше допустимых показателей.

Расследование показало, что порошки из сои, риса и гороха содержали почти втрое больше свинца, чем аналоги на основе молочной сыворотки.

Органические порошки содержали в три раза больше свинца и вдвое больше кадмия по сравнению с неорганическими продуктами.

Самым небезопасным оказался сухой протеин со вкусом шоколада. В нем было в четыре раза больше свинца и до 110 раз больше кадмия, чем в порошках со вкусом ванили.

По словам ученых, растения могут естественным образом поглощать тяжелые металлы из воды и почвы. Темный шоколад также склонен к накапливанию свинца и кадмия.

Исследователи добавили, что наиболее безопасными оказались протеиновые порошки со вкусом ванили из гороха, молочной сыворотки или яиц.

Ранее ученые назвали бесполезные спортивные добавки.