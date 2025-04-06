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Певец Сергей Жуков переписал культовую песню в честь рекорда Овечкина

Сергей Жуков переписал песню «18 мне уже» в честь рекорда Овечкина
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Фото из личного архива Сергея Жукова

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым снайперским рекордом лиги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Саша, ты всегда был непрошибаемой русской машиной на льду. Александр Великий. Просто Ови. И мой хороший друг, который сегодня переписал историю! Очень красиво, мощно, по-нашему», — заявил Жуков.

Также в честь этого достижения певец переписал текст культовой песни «18 мне уже».

«Когда я увидел ролик, где игроки НХЛ называли песни, которые они больше всего любят петь в караоке, и Саша там сказал, что его любимая песня «18 мне уже!», я подумал: «Ага! Если ты побьешь рекорд Гретцки, то я специально для тебя сделаю новую версию твоей любимой песни!» — добавил артист.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории.

Встреча завершилась не в пользу «Вашингтона» — 1:4.

Ранее сообщалось, что Илья Сорокин стал 183-м вратарем, которому забивал Овечкин в НХЛ.

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